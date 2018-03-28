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 Черногория высылает российского дипломата из-за «дела Скрипаля»

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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Эрдоган подтвердил, что Анкара не примет мер в отношении Москвы по «делу Скрипаля»

Эрдоган подтвердил, что Анкара не примет мер в отношении Москвы по «делу Скрипаля»

 Черногория высылает российского дипломата из-за «дела Скрипаля»

Черногория высылает российского дипломата из-за «дела Скрипаля»
13:38   28 Марта 2018
Россия
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Песков: Ряд стран, солидарных с Великобританией, назвали аргументацию Лондона слабой

Песков: Ряд стран, солидарных с Великобританией, назвали аргументацию Лондона слабой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что некоторые страны, выразившие солидарность с Лондоном по «делу Скрипаля», назвали аргументы Великобритании «слабыми и недостаточными».

Представитель Кремля указал на важность такой информации и подчеркнул, что ее нельзя игнорировать.

Несколько стран Европы, а также США и Канада заявили о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В российском МИД заявили, что ведомство отреагирует на подобный шаг.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #песков #политика #весь мир #дело скрипаля
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