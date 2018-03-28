Песков: Ряд стран, солидарных с Великобританией, назвали аргументацию Лондона слабой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что некоторые страны, выразившие солидарность с Лондоном по «делу Скрипаля», назвали аргументы Великобритании «слабыми и недостаточными».

Представитель Кремля указал на важность такой информации и подчеркнул, что ее нельзя игнорировать.

Несколько стран Европы, а также США и Канада заявили о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В российском МИД заявили, что ведомство отреагирует на подобный шаг.