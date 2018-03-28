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13:28   28 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Владимир Гройсман назвал инцидент в Кемерове страшной трагедией, в результате которой погибли невинные люди, в том числе дети.

«Мы знаем, насколько это ужасная боль», - сказал он и выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Ранее глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин также выразил соболезнования.

Происшествие случилось 25 марта, в воскресенье. Пожар унес жизни 64 человек. По факту инцидента были заведены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что СК РФ инициировал уголовное дело на украинского пранкера за распространение ложных сведений о числе жертв пожара в Кемерове.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #пожар #соболезнования #гройсман #кемерово #тц #зимняя вишня
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