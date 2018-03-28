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13:21   28 Марта 2018
Россия
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Россия подготовит ответные меры для стран, выславших российских дипломатов — Кремль

Россия подготовит ответные меры для стран, выславших российских дипломатов — Кремль

Россия подготовит ответные меры для тех государств, которые ранее приняли решение о высылке российских дипломатов.

Об этом в среду в ходе брифинга рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российская сторона, подчеркнул официальный представитель Кремля, остается открытой для взаимодействия со всеми государствами. Однако РФ не может этого делать без взаимного уважения интересов, подчеркнул Песков.

Ряд европейских государств, среди которых Германия, Польша, Франция, Прибалтийские страны, Молдавия, Украина, а также Соединенные Штаты и Канада в понедельник приняли решение о высылке российских дипломатов. МИД России заявил о том, что такие действия не останутся без ответных мер со стороны Москвы.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #песков #политика #весь мир #высылка дипломатов
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