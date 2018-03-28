Путин заслушает доклады о расследовании пожара в ТЦ в Кемерове

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сегодня заслушает доклады о расследовании пожара в кемеровском торговом центре, в котором погибли 64 человека.

Путину предоставят информацию о ходе расследования обстоятельств катастрофы в Кемерове и о мерах, предпринимаемых для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Песков напомнил, что в стране 28 марта объявлен траур в связи с трагедией и снова выразил свои соболезнования тем, кто потерял родных и близких.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека, в числе которых множество детей. В Кузбассе объявили трехдневный траур.