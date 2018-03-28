Экс-генконсул Латвии назвала Путина лучшим, с кем она работала в Петербурге

Бывший генконсул Латвии в Петербурге Айя Страутмане заявила, что президент РФ Владимир Путин лучший, с кем она работала в городе.

По информации портала Sputnik Латвия, экс-консул поделилась воспоминаниями о работе с политиком в эфире ток-шоу на латвийском радио. В начале 90-х, когда Страутмане занимала свой пост, отношения между державами были «хуже, чем сейчас». Через некоторое время она смогла установить хорошие отношения с мэром Петербурга Анатолием Собчаком и Путиным.

«Путин очень помогал мне. Он был слишком дипломатичен», — отметила Страутмане, которая сейчас работает преподавателем по этикету.

Бывший консул коснулась также тандема Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По ее словам, такое сотрудничество помогает «возрождению России». Страутмане напомнил, что политики работали вместе еще в 1990-х годах, когда Путин занимал пост заместителя мэра.

По словам экс-консула, нынешняя ситуация в отношениях России и Европы негативно складывается для последней. Заметно начало конца Евросоюза, считает Страутмане.