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13:01   28 Марта 2018
Россия
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Соловьев рассказал о «спиритическом сеансе» во время теледебатов

Соловьев рассказал о «спиритическом сеансе» во время теледебатов

Вызывали тень Сталина, но вождь не пришел. Телеведущий допустил, что кандидаты перегнули палку.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал себя «жертвой теледебатов» кандидатов в президенты РФ. Выступая в Совете Федерации 28 марта, он сообщил, что претенденты на высший государственный пост переусердствовали, вспоминая заслуги «вождя народов», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Я был жертвой дебатов президентских. Когда большое количество людей пытались механистически вызвать тень Сталина, то я думал, а каково представителям репрессированных людей это слушать? В этом трагедия нашей страны, мы должны выработать методы при которых мы не перегибаем палку. Мы должны пройти между Сциллой и Харибдой», - поделился мнением Соловьев.

Кандидатами в президенты, которые в ходе предвыборной кампании лестно отзывались об «отце народов» и его делах, являлись Павел Грудинин (КПРФ) и Максим Сурайкин (Коммунисты России).

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Автор: Марк Григорьев
#кандидаты #соловьев #сталин #дебаты #выборы президента
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