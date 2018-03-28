Скворцова поручила оказать психологическую помощь семьям пострадавших в Кемерово

По поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, специалистами ведомства, Департамента здравоохранения региона и ведущими специалистами в области медицинской психологии разработан ряд мер по поддержке семей пострадавших в Кемерово.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства. Отмечается, что с 26 марта на базе кемеровской больницы скорой помощи специалистами ведется круглосуточный амбулаторный прием пострадавших и их родственников. Кроме того, там планируется открытие психосоматического отделения для того, чтобы следить за состоянием потерпевших, так как полученные в результате трагедии травмы могут переходить в функциональные расстройства.

Помимо этого, психолого-психиатрическая помощь осуществляется и в штабе работниками Минздрава и МЧС РФ. Также в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. Сербского в настоящее время работает горячая линия психолого-психиатрической помощи.

В министерстве отмечают, что 28 марта стартовал цикл повышения квалификации для местных специалистов «Оказание психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях». Центр им. Сербского является головной организацией по психологической поддержке всех нуждающихся в помощи граждан.