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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

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13:39   28 Марта 2018
Россия
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У Матвиенко  «тысячи вопросов» к трагедии в Кемерове

У Матвиенко  «тысячи вопросов» к трагедии в Кемерове

Спикер Совета Федерации заверила, что будет проведено профессионального расследование пожара с четкими выводами.

Трагедия в Кемерово показала, что действующая система надзорных органов требует пересмотра. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». 

 «Мы от имени Совета Федерации высказали искренние соболезнования и дали поручения трем комитетам оперативно проанализировать состояние законодательства, нормативных актов. Почему воспламеняющиеся материалы запрещены, а они используются? Подрядные организации считают себя вне закона? Вопросов «почему?» сегодня тысячи», — сказала Матвиенко. 

Спикер Совета Федерации заверила, что будет проведено профессиональное расследование причин трагедии с «четкими выводами». Но призвала не поддаваться эмоциям. 

«Вся Россия скорбит. Самое главное — разобраться в причинах, сделать выводы, но не на эмоциях. Президент РФ дал предварительные оценки: это разгильдяйство, халатность. Он также дал самые жесткие поручения расследовать это. Можно понять тех, кто потерял в этой трагедии родственников, их требования, чтобы никто не смог уйти от ответственности. Я уверена, что меры на предотвращение подобных случаев будут приняты, а виновные наказаны», — сказала спикер Совета Федерации.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, много детей. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #кемерово #совет федерации #валентина матвиенко
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