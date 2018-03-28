У Матвиенко  «тысячи вопросов» к трагедии в Кемерове

Спикер Совета Федерации заверила, что будет проведено профессионального расследование пожара с четкими выводами.

Трагедия в Кемерово показала, что действующая система надзорных органов требует пересмотра. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Мы от имени Совета Федерации высказали искренние соболезнования и дали поручения трем комитетам оперативно проанализировать состояние законодательства, нормативных актов. Почему воспламеняющиеся материалы запрещены, а они используются? Подрядные организации считают себя вне закона? Вопросов «почему?» сегодня тысячи», — сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации заверила, что будет проведено профессиональное расследование причин трагедии с «четкими выводами». Но призвала не поддаваться эмоциям.

«Вся Россия скорбит. Самое главное — разобраться в причинах, сделать выводы, но не на эмоциях. Президент РФ дал предварительные оценки: это разгильдяйство, халатность. Он также дал самые жесткие поручения расследовать это. Можно понять тех, кто потерял в этой трагедии родственников, их требования, чтобы никто не смог уйти от ответственности. Я уверена, что меры на предотвращение подобных случаев будут приняты, а виновные наказаны», — сказала спикер Совета Федерации.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, много детей. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.