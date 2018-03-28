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12:59   28 Марта 2018
Россия
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МИД: Высылка дипломатов не отразится на сотрудничестве РФ с Западом по САР

МИД: Высылка дипломатов не отразится на сотрудничестве РФ с Западом по САР

Высылка российских дипломатов из некоторых стран Запада не отразится на сотрудничестве российской стороны с этими странами по САР.

Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Михаил Богданов, ответив на вопрос о том, как скажется высылка российских дипломатов на сотрудничестве с западными странами по Сирии, пишет РИА Новости

Ряд европейских стран, в числе которых ФРГ, Франция, Польша, Прибалтика, Украина, Молдавия, а также Штаты и Канада, 26 марта решили выслать порядка сотни российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что эти действия не останутся без ответа.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон считает, что к происшествию причастно российское государство, Москва отрицает свою вину.

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Автор: Ольга Шпакова
#европа #политика #мид рф #российские дипломаты
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