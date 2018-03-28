Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

 Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля

Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

 Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией
Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

 Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля

Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

 Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией
12:48   28 Марта 2018
Россия
110

Скончался Виктор Калашников

Скончался Виктор Калашников

В Ижевске на 76-м году жизни скончался ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», кандидат технических наук, конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников.

Об этом сообщила пресс-служба Ижевского государственного технического университета. Сын знаменитого оружейника Михаила Калашникова создал блокировку ударника для карабина «Медведь-3», принимал участие в конструировании самозарядных охотничьих карабинов. Под его контролем появились пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#калашников
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Соловьев рассказал о «спиритическом сеансе» во время теледебатов Россия
Соловьев рассказал о «спиритическом сеансе» во время теледебатов
Вызывали тень Сталина, но вождь не пришел. Телеведущий допустил, что кандидаты перегнули палку.
13:01   28 Марта 2018
36
Журналист Соловьев предрек тяжелейшие шесть лет России во внешней политике Россия

Журналист Соловьев предрек тяжелейшие шесть лет России во внешней политике

12:45   28 Марта 2018
280
Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии Россия

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

12:42   28 Марта 2018
3933
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо Весь мир

Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо

20:57   27 Марта 2018
4177
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

 Тулеев: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался из-за детского утренника

Тулеев: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался из-за детского утренника