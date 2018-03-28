Скончался Виктор Калашников

В Ижевске на 76-м году жизни скончался ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», кандидат технических наук, конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников.

Об этом сообщила пресс-служба Ижевского государственного технического университета. Сын знаменитого оружейника Михаила Калашникова создал блокировку ударника для карабина «Медведь-3», принимал участие в конструировании самозарядных охотничьих карабинов. Под его контролем появились пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».