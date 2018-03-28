Управляющая кемеровского ТЦ заявила, что не знает, кто запер двери в кинозалы

Управляющая торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Надежда Судденок заявила о том, что не знает, кто закрыл двери в кинозалы.

«Нет, мне неизвестно», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что следствие в настоящее время устанавливает причины того, почему двери в кинозалах ТЦ оказались закрыты на момент пожара. Он предположил, что, возможно, сотрудники торгового центра таким образом боролись с проходами безбилетников на киносеансы.

Крупный пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Согласно последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди которых много детей. Сгоревшее здание теперь подлежит сносу.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Согласно указу российского главы Владимира Путина, 28 марта объявлен днем траура в России.