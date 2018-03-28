СК РФ завел дело на украинского пранкера за ложные данные о жертвах в Кемерове

Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале. Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

По информации следователей, Никита Кувиков, известный как пранкер Евгений Вольнов, публично распространял недостоверные сведения о числе погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение семьи погибших и пострадавших. Своими действиями Кувиков пытался дестабилизировать ситуацию. Следователи намерены добиваться заочного ареста пранкера и объявить его в розыск.

Накануне на своем YouTube-канале Вольнов разместил запись от 25 марта, в которой он звонит в морги Кемерова и под видом сотрудника МЧС спрашивает о наличии свободных мест в учреждениях. В первом морге сообщили о готовности принять до сотни погибших, на что пранкер ответил, что им доставят порядка 300 тел. Сотрудники были шокированы, так как располагали сведениями о 60-70 погибших.

Пожар в четырехэтажном здании ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово случился в воскресенье. При пожаре погибли 64 человека.