Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Телеведущий подчеркнул, что местные чиновники не смогли найти слов для родственников погибших.

Власти Кемеровской области не удосужились поговорить с местными жителями после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», что способствовало распространению заведомо ложных сообщений о числе жертв трагедии. Об этом 28 марта в Совете Федерации заявил телеведущий Владимир Соловьев.

«Есть ли у людей право выйти и высказать свои претензии? Безусловно. Но когда вбрасывают фейки, когда выяснятся, что украинский пранкер обзванивал морги, российская оппозиция начинает это раскручивать. Местные власти должны были прийти к людям и человеческим языком говорить с людьми. Выясняется, что федеральная власть может это делать, а местная нет», - заявил Соловьев.

Запустил слухи о сотнях погибших украинский пранкер Евгений Вольнов. Пока пожарные боролись с огнем и пытались спасти людей, мужчина вел стрим на Youtube «Угораем с Кемерово». Он обзванивал морги, представляясь сотрудником МЧС и советовал готовить места для сотен трупов. Позже фейки подхватили российские блогеры и ряд украинских СМИ. Дезинформация ввела в заблуждение многих пользователей социальных сетей.

По официальной версии, на пожаре погибли 64 человека. Сведений о пропавших без вести у ведомства нет, заявил 28 марта журналистам замглавы МЧС России Владлен Аксенов.