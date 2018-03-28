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12:42   28 Марта 2018
Россия
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Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Телеведущий подчеркнул, что местные чиновники не смогли найти слов для родственников погибших.

Власти Кемеровской области не удосужились поговорить с местными жителями после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», что способствовало распространению заведомо ложных сообщений о числе жертв трагедии. Об этом 28 марта в Совете Федерации заявил телеведущий Владимир Соловьев.

«Есть ли у людей право выйти и высказать свои претензии? Безусловно. Но когда вбрасывают фейки, когда выяснятся, что украинский пранкер обзванивал морги, российская оппозиция начинает это раскручивать. Местные власти должны были прийти к людям и человеческим языком говорить с людьми. Выясняется, что федеральная власть может это делать, а местная нет», - заявил Соловьев.

Запустил слухи о сотнях погибших украинский пранкер Евгений Вольнов. Пока пожарные боролись с огнем и пытались спасти людей, мужчина вел стрим на Youtube «Угораем с Кемерово». Он обзванивал морги, представляясь сотрудником МЧС и советовал готовить места для сотен трупов. Позже фейки подхватили российские блогеры и ряд украинских СМИ. Дезинформация ввела в заблуждение многих пользователей социальных сетей.

По официальной версии, на пожаре погибли 64 человека. Сведений о пропавших без вести у ведомства нет, заявил 28 марта журналистам замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

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Автор: Марк Григорьев
#пожар #оппозиция #кемерово #соловьев #пранкер #фейки
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