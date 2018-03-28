Журналист Соловьев предрек тяжелейшие шесть лет России во внешней политике

Россия переживает беспрецедентную атаку извне.

Никогда не было подобного такого уровня атаки на Россию, в этом смысле ближайшие шесть лет будут тяжелыми. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев, выступая в Совете Федерации. Его пригласил Комитет по безопасности в качестве эксперта по теме «Новые угрозы и вызовы национальной безопасности», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Это будут тяжелейшие шесть лет. Никогда не было такого уровня атаки на нашу страну. Мы столкнулись с наработанными моделями отношений к нам. Дипломатический фронт очень важен, но он внешний фон», — сказал журналист.

При этом он отметил, что России добилась военного суверенитета. Поэтому никто не собирается прямо нападать на нашу страну. Действуют по отработанным на Ближнем Востоке схемам: на внешнее финансирование запускают оппозиционную информационную машину, затем - смена власти.