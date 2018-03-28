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12:30   28 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая ранее была арестована по подозрению в подготовке террористического акта, опубликовала в Facebook видеозапись, в которой пообещала стать кандидатом на пост президента страны.

 

«Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины, но ваше решение мне нужно уже сегодня», — заявляет украинский парламентарий. 

На кадрах видно, как Савченко подходит к окну, снимает с себя вышиванку и надевает военную форму. Также политик призывает поддержать ее кандидатуру, отмечая, что совместное действие остановит преступление властей.

Разом ми змінимо політичну систему! Надія є!

Разом! Тільки так перемагають! Ми змінимо політичну систему. Надія є.

Gepostet von Надія Савченко am Dienstag, 27. März 2018

Ранее Шевченковский суд Киева арестовал депутата Рады на два месяца. Савченко обвиняют в намерении устроить государственный переворот и захватить власть на Украине. Кроме того, ей вменяют подготовку покушений на президента страны Петра Порошенко, депутатов Рады и членов украинского правительства, а также планирование террористического акта в стенах парламента.

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #савченко #видео #политика
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