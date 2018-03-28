Нарышкин заявил о наличии инструментов у СВР для обеспечения безопасности РФ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у ведомства есть инструменты для обеспечения безопасности России.

Таким образом директор СВР прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда европейских стран.

Нарышкин отметил, что Служба имеет в распоряжении широкий спектр инструментов для внешней разведки. Такая деятельность обеспечивает решение задач по защите России «в любой точке планеты», подчеркнул глава СВР. Слова Нарышкина привели РИА Новости.