Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

 Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля

Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

 Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией
Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

 Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля

Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

 Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией
12:16   28 Марта 2018
Россия
63

Нарышкин заявил о наличии инструментов у СВР для обеспечения безопасности РФ

Нарышкин заявил о наличии инструментов у СВР для обеспечения безопасности РФ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у ведомства есть инструменты для обеспечения безопасности России.

Таким образом директор СВР прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда европейских стран.

Нарышкин отметил, что Служба имеет в распоряжении широкий спектр инструментов для внешней разведки. Такая деятельность обеспечивает решение задач по защите России «в любой точке планеты», подчеркнул глава СВР. Слова Нарышкина привели РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #нарышкин #политика #общество #служба внешней разведки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Соловьев рассказал о «спиритическом сеансе» во время теледебатов Россия
Соловьев рассказал о «спиритическом сеансе» во время теледебатов
Вызывали тень Сталина, но вождь не пришел. Телеведущий допустил, что кандидаты перегнули палку.
13:01   28 Марта 2018
36
Журналист Соловьев предрек тяжелейшие шесть лет России во внешней политике Россия

Журналист Соловьев предрек тяжелейшие шесть лет России во внешней политике

12:45   28 Марта 2018
280
Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии Россия

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

12:42   28 Марта 2018
3933
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо Весь мир

Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо

20:57   27 Марта 2018
4177
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

 Тулеев: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался из-за детского утренника

Тулеев: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался из-за детского утренника