Соловьев заявил, что у России нет своей идеологии

Журналист выступил в Совете Федерации в качестве приглашенного эксперта.

Журналист Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации заявил, что у России нет своей идеологии, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Телеведущего пригласили выступить в качестве эксперта по теме «Новые угрозы и вызовы национальной безопасности».

«У нас нет идеологии. И нет институтов, вырабатывающих идеологию. Мы зачастую формируем свой путь путем отторжения других. Мы говорим, что мы не такие, но не говорим какие мы», — сказал журналист.

Он также уверен, что внешние оппоненты России не собираются прямо нападать на страну. Они действуют по схеме, отработанной на Ближнем востоке: американцы дают деньги оппозиции, включается информационная машина, далее происходит смена власти.