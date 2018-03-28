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12:26   28 Марта 2018
Россия
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Соловьев заявил, что у России нет своей идеологии

Соловьев заявил, что у России нет своей идеологии

Журналист выступил в Совете Федерации в качестве приглашенного эксперта.

Журналист Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации заявил, что у России нет своей идеологии, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Телеведущего пригласили выступить в качестве эксперта по теме «Новые угрозы и вызовы национальной безопасности».

«У нас нет идеологии. И нет институтов, вырабатывающих идеологию. Мы зачастую формируем свой путь путем отторжения других. Мы говорим, что мы не такие, но не говорим какие мы», — сказал журналист. 

Он также уверен, что внешние оппоненты России не собираются прямо нападать на страну. Они действуют по схеме, отработанной на Ближнем востоке: американцы дают деньги оппозиции, включается информационная машина, далее происходит смена власти. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #совет федерации #владимир соловьев
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