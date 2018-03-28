ФСБ проводит обыски у саентологов в Санкт-Петербурге
Сотрудники ФСБ проводят обыски в помещениях, используемых последователями петербургской Саентологической церкви.
Обыски были инициированы по уголовному делу об организации экстремистского сообщества, проинформировала пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники ФСБ искали какие-либо документы, способные подтвердить преступную деятельность данной религиозной группы.
Члены Саентологической церкви подозреваются в организации деятельности экстремистского сообщества, возбуждении ненависти и незаконной предпринимательской деятельности.