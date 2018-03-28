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12:09   28 Марта 2018
Россия
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Нарышкин анонсировал «жесткий ответ» на высылку российских дипломатов Западом

Нарышкин анонсировал «жесткий ответ» на высылку российских дипломатов Западом

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин назвал грязной и циничной провокацией массовую высылку российских дипломатов из ряда западных государств.

«Ответ последует, и довольно жесткий»,  — отметил Нарышкин.

В понедельник европейские страны, в числе которых Франция, ФРГ и Польша, Украина, Молдавия, страны Прибалтики, а также США и Канада приняли решение о высылке со своих территорий более чем 100 российских дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля. Министерство иностранных дел России предупредило о том, что такие меры не останутся без ответа Москвы.

Напомним, 4 марта этого года в городе Солсбери были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Их нашли без сознания в одном из местных парков. Официальный Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 имеет отношение российское государство, однако Москва это категорически отрицает.

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Автор: Алла Ларинова
#россия #нарышкин #политика #велибритания #дело скрипаля
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