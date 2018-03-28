Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»

Депутат Госдумы РФ, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев прокомментировал презентацию британского посольства по делу Сергея Скрипаля.

На своей странице в соцсети Twitter он назвал презентацию комиксом и отметил, что эти материалы убедили бы разве что «несовершеннолетнего наркомана».

И вот теперь презентованы "доказательства русской вины"! Комикс из нескольких слайдов, который способен убедить разве что несовершеннолетнего наркомана. https://t.co/fKGATJeJhv — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) March 28, 2018

Он также добавил, что если такие фейки официально признают документами, то это свидетельствует о самоликвидации западной государственной системы.

Если подобные фейки официально называют "документами", это значит, что западная государственная система самоликвидировалась. А ее место заняло глобальное PR- агентство, где полит. деятели и целые государственные органы числятся штатными русофобами. Начался настоящий закат Запада! — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) March 28, 2018

Презентация была представлена сотрудникам иностранных дипмиссий в Москве 22 марта в британском посольстве, в которой Россия фигурирует как якобы «без малейшего сомнения виновная» в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.