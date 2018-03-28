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11:59   28 Марта 2018
Россия
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Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»

Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»

Депутат Госдумы РФ, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев прокомментировал презентацию британского посольства по делу Сергея Скрипаля.

На своей странице в соцсети Twitter он назвал презентацию комиксом и отметил, что эти материалы убедили бы разве что «несовершеннолетнего наркомана».

 

Он также добавил, что если такие фейки официально признают документами, то это свидетельствует о самоликвидации западной государственной системы.

 

Презентация была представлена сотрудникам иностранных дипмиссий в Москве 22 марта в британском посольстве, в которой Россия  фигурирует как якобы «без малейшего сомнения виновная» в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #британия #родина #журавлев #презентация #дело скрипаля
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