Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

 Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля

Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

 Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией
Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

 Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля

Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

 Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией
12:19   28 Марта 2018
Весь мир
419

Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

Сирийцы о ситуации в Африне: Рожава снова предала Дамаск

Сирийское правительство дало курдам особый статус, уважая их национальные традиции, но те выбрали неправильный путь и объединились с США, заметили мирные жители Латакии.

Об этом сообщает Федеральное агенство новостей.

Обстановка в Африне, где турецкие войска противостоят курдским вооруженным формированиям, продолжает беспокоить мировое сообщество. С 20 января текущего года в сирийском городе продолжается операция «Оливковая ветвь» ВС Турции, которая является ответом на провокации международной коалиции во главе с США. Та намеревалась создать отряды для патрулирования сирийско-турецкой границы, в состав которых также вошли бы курдский бойцы. Анкара в свою очередь считает курдские формирования террористическими.

Однако сирийцы просят отделять курдский народ от лидеров партий. Мирные курды, указывают они, продолжают являться частью сирийского государства и не испытывают проблем с этим. Наоборот обстоит дело с курдскими лидерами. Тем не впервой выбирать неправильные пути и действовать наперекор Дамаску. Вот и объединение с американцами является очередным предательством Рожавы.

Курдские лидеры могли избежать столкновения с турецкими военными в Африне. Следовало только прислушаться к советам Москвы и Дамаска: поднять над городом государственный флаг Сирии. Но те решили поднять курдские флаги и отвернуться от сирийцев.

«Именно политические курдские лидеры виноваты в том положении, в котором сейчас оказались мирные курды», — подытожил житель Латакии, собеседник ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Антон Кочевник
#сирия #новости #весь мир #sdf #африн #оливковая ветвь
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Соловьев рассказал о «спиритическом сеансе» во время теледебатов Россия
Соловьев рассказал о «спиритическом сеансе» во время теледебатов
Вызывали тень Сталина, но вождь не пришел. Телеведущий допустил, что кандидаты перегнули палку.
13:01   28 Марта 2018
36
Журналист Соловьев предрек тяжелейшие шесть лет России во внешней политике Россия

Журналист Соловьев предрек тяжелейшие шесть лет России во внешней политике

12:45   28 Марта 2018
280
Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии Россия

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

12:42   28 Марта 2018
3933
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо Весь мир

Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо

20:57   27 Марта 2018
4177
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

 Тулеев: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался из-за детского утренника

Тулеев: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался из-за детского утренника