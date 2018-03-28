Сирийское правительство дало курдам особый статус, уважая их национальные традиции, но те выбрали неправильный путь и объединились с США, заметили мирные жители Латакии.

Об этом сообщает Федеральное агенство новостей.

Обстановка в Африне, где турецкие войска противостоят курдским вооруженным формированиям, продолжает беспокоить мировое сообщество. С 20 января текущего года в сирийском городе продолжается операция «Оливковая ветвь» ВС Турции, которая является ответом на провокации международной коалиции во главе с США. Та намеревалась создать отряды для патрулирования сирийско-турецкой границы, в состав которых также вошли бы курдский бойцы. Анкара в свою очередь считает курдские формирования террористическими.

Однако сирийцы просят отделять курдский народ от лидеров партий. Мирные курды, указывают они, продолжают являться частью сирийского государства и не испытывают проблем с этим. Наоборот обстоит дело с курдскими лидерами. Тем не впервой выбирать неправильные пути и действовать наперекор Дамаску. Вот и объединение с американцами является очередным предательством Рожавы.

Курдские лидеры могли избежать столкновения с турецкими военными в Африне. Следовало только прислушаться к советам Москвы и Дамаска: поднять над городом государственный флаг Сирии. Но те решили поднять курдские флаги и отвернуться от сирийцев.