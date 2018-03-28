Почти 200 млн рублей переведено на благотворительный счет семьям, пострадавшим в ЧП в Кемерове

На благотворительный счет для семей, пострадавшим в пожаре в Кемерове, переведено 192 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области.

Отмечается, что такую сумму в фонд перевели в течение двух дней. Со среды, 28 марта, информация о счете будет обновляться раз в неделю.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, при этом 41 из них — дети. В городе в среду проходят похороны 14 погибших.

Как помочь людям в Кемерове.