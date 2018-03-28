Мы в соц.сетях:
Нарышкин анонсировал «жесткий ответ» на высылку российских дипломатов Западом

Нарышкин анонсировал «жесткий ответ» на высылку российских дипломатов Западом

 Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»

Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»
Белоруссия приспустила флаги в связи с трагедией в Кемерове

Белоруссия приспустила флаги в связи с трагедией в Кемерове

 Пользователи соцсетей выразили недовольство предложением Климкина о латинице

Пользователи соцсетей выразили недовольство предложением Климкина о латинице
Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Знакомый Скрипаля рассказал о его криминальных связях

Знакомый Скрипаля рассказал о его криминальных связях
Нарышкин анонсировал «жесткий ответ» на высылку российских дипломатов Западом

Нарышкин анонсировал «жесткий ответ» на высылку российских дипломатов Западом

 Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»

Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»
Белоруссия приспустила флаги в связи с трагедией в Кемерове

Белоруссия приспустила флаги в связи с трагедией в Кемерове

 Пользователи соцсетей выразили недовольство предложением Климкина о латинице

Пользователи соцсетей выразили недовольство предложением Климкина о латинице
Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Знакомый Скрипаля рассказал о его криминальных связях

Знакомый Скрипаля рассказал о его криминальных связях
11:41   28 Марта 2018
Россия
70

Игры с огнем: в Госдуме ответили США на сравнение РФ с «чудовищем из морских глубин»

Игры с огнем: в Госдуме ответили США на сравнение РФ с «чудовищем из морских глубин»

Официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Науэрт накануне назвала РФ «чудовищем из морских глубин» с длинными руками и множеством щупалец.

Российская сторона оценила аллегории, используемые американской дипломатией.

Представитель Госдепа дала такую характеристику России после вопроса о том, можно ли быть спокойными за американские выборы после высылки 60 российских дипломатов.

«У России длинные руки и много щупалец. Мы предполагаем, что она будет и впредь проявлять интерес к нашим выборам», -  заявила Науэрт.

Посольство России в США сразу отреагировало на такой комментарий, отметив, что американские дипломаты пользуются теми же методами, что и нацистские пропагандисты в 1930-х годах. Дипмиссия опубликовала в Twitter антибольшевистский плакат со словами «Большое антибольшевистское шоу», где советский солдат изображен в виде паука, захватывающего планету, сопроводив картинку подписью: «Сегодня мы стали свидетелями «Большого антибольшевистского шоу» в исполнении Госдепа».

 

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что Вашингтон слишком далеко зашел в стремлении представить Россию как мировое зло. Он отметил, что Америка намеренно демонизирует образ РФ, чтобы надавить на Москву и склонить ее к выгодным для Запада решениям. Это игра с огнем, считает Морозов.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов также прокомментировал ситуацию, заметив, что многие зарубежные политики и СМИ стали позволять себе острые высказывания, которые повлекли бы за собой крупный скандал, если бы речь шла о представителях каких-нибудь иных национальностей. Все эти действия направлены на разжигание русофобии, подчеркнул он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #дипломаты #политика #хизер науэрт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо Весь мир
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:57   27 Марта 2018
3865
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации Россия

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

20:07   27 Марта 2018
90880
Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет Россия

Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет

18:46   27 Марта 2018
77
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России Ближнее зарубежье

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

18:14   27 Марта 2018
2654
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Путин провел жесткий разговор с мэром Кемерова

Путин провел жесткий разговор с мэром Кемерова

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей