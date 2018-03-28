Игры с огнем: в Госдуме ответили США на сравнение РФ с «чудовищем из морских глубин»

Официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Науэрт накануне назвала РФ «чудовищем из морских глубин» с длинными руками и множеством щупалец.

Российская сторона оценила аллегории, используемые американской дипломатией.

Представитель Госдепа дала такую характеристику России после вопроса о том, можно ли быть спокойными за американские выборы после высылки 60 российских дипломатов.

«У России длинные руки и много щупалец. Мы предполагаем, что она будет и впредь проявлять интерес к нашим выборам», - заявила Науэрт.

Посольство России в США сразу отреагировало на такой комментарий, отметив, что американские дипломаты пользуются теми же методами, что и нацистские пропагандисты в 1930-х годах. Дипмиссия опубликовала в Twitter антибольшевистский плакат со словами «Большое антибольшевистское шоу», где советский солдат изображен в виде паука, захватывающего планету, сопроводив картинку подписью: «Сегодня мы стали свидетелями «Большого антибольшевистского шоу» в исполнении Госдепа».

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox: “Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8 — Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) March 28, 2018

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что Вашингтон слишком далеко зашел в стремлении представить Россию как мировое зло. Он отметил, что Америка намеренно демонизирует образ РФ, чтобы надавить на Москву и склонить ее к выгодным для Запада решениям. Это игра с огнем, считает Морозов.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов также прокомментировал ситуацию, заметив, что многие зарубежные политики и СМИ стали позволять себе острые высказывания, которые повлекли бы за собой крупный скандал, если бы речь шла о представителях каких-нибудь иных национальностей. Все эти действия направлены на разжигание русофобии, подчеркнул он.