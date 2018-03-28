Знакомый Скрипаля рассказал о его криминальных связях

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль говорил, что занимается информационной безопасностью, заметил его знакомый, российский бизнесмен Валерий Морозов в интервью РИА Новости.

Россиянин считает, что отравить бывшего шпиона могли члены международной преступной группы, в которой тот состоял. Скорее всего, заметил Морозов, это связано с политическим шпионажем: внутри группы могли начаться разборки.

Скрипаль и его дочь Юлия попали в реанимацию 4 марта из-за отравления неизвестным веществом. Лондон уверяет, что препарат, которым отравили экс-полковника, разрабатывался в СССР. Россия в свою очередь отрицает причастность к покушению.