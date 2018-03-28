Коммунальные службы Москвы подготовились к весеннему паводку

Все городские службы Москвы готовы к началу весеннего паводка, с началом активного таяния их переведут на усиленный режим работы.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Как сообщает «Вечерняя Москва», к круглосуточному дежурству готовы приступить порядка 250 единиц спецтехники и 350 бригад.

«Мосводоканал» планирует ввести особый режим контроля качества воды, которая поступает на станции водоподготовки. Также в полной готовности к весеннему паводку находятся аварийно-спасательные бригады гидроузлов и 770 километров подземных коммуникаций «Москоллектора».