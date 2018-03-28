РКН попросил россиян воздержаться от публикаций развлекательного контента из-за трагедии в Кемерово

Роскомнадзор напомнил, что 28 марта в России объявлен днем траура по погибшим в пожаре в ТЦ в Кемерове.

Ведомство выразило соболезнования тем, кого затронуло происшествие. Также РКН призвал россиян отказаться от публикации развлекательного контента.

Пожар в торговом центре в Кемерове унес жизни 64 человек. Указом президента РФ Владимира Путина 28 марта объявлен днем траура по погибшим.