РКН попросил россиян воздержаться от публикаций развлекательного контента из-за трагедии в Кемерово
Роскомнадзор напомнил, что 28 марта в России объявлен днем траура по погибшим в пожаре в ТЦ в Кемерове.
Ведомство выразило соболезнования тем, кого затронуло происшествие. Также РКН призвал россиян отказаться от публикации развлекательного контента.
Пожар в торговом центре в Кемерове унес жизни 64 человек. Указом президента РФ Владимира Путина 28 марта объявлен днем траура по погибшим.
Сегодня объявлен траур по погибшим в пожаре в Кемеровской области. Приносим наши глубочайшие соболезнования всем тем, кого затронула эта страшная трагедия. Просим всех пользователей интернета воздержаться от публикаций развлекательного контента: https://t.co/wgf10KbzVA pic.twitter.com/JCj2349rSD— Роскомнадзор (@roscomnadzor) March 28, 2018