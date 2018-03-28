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 Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»

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10:53   28 Марта 2018
Россия
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Пушков о «деле Скрипаля»: У Мэй вместо фактов слайды и домыслы

Пушков о «деле Скрипаля»: У Мэй вместо фактов слайды и домыслы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в соцсети Twitter ситуацию с высылкой российских дипломатов.

Накануне глава Чехии Милош Земан заявил, что ему нужны доказательства причастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а не голословные обвинения. Пушков отметил, что многие в Европе, как и Земан, хотели бы увидеть факты, подтверждающие причастность Москвы, однако фактов у британского премьера Терезы Мэй нет - сплошные домыслы.

 

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Соединенное Королевство считает виновной Россию. Однако Москва отрицает свою причастность к нападению. 

Британский премьер Тереза Мэй выслала из страны ряд российских дипломатов. Аналогично поступили в ряде европейских стран, а также в США и Канаде.

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Автор: Ольга Шпакова
#великобритания #пушков #чехия #земан #дело скрипаля
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