Пушков о «деле Скрипаля»: У Мэй вместо фактов слайды и домыслы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в соцсети Twitter ситуацию с высылкой российских дипломатов.

Накануне глава Чехии Милош Земан заявил, что ему нужны доказательства причастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а не голословные обвинения. Пушков отметил, что многие в Европе, как и Земан, хотели бы увидеть факты, подтверждающие причастность Москвы, однако фактов у британского премьера Терезы Мэй нет - сплошные домыслы.

Президент Чехии Земан, как и многие в Европе, хочет увидеть факты. Фактов у Мэй нет - есть слайды, домыслы, версии и обвинения, но не факты. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 28, 2018

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Соединенное Королевство считает виновной Россию. Однако Москва отрицает свою причастность к нападению.

Британский премьер Тереза Мэй выслала из страны ряд российских дипломатов. Аналогично поступили в ряде европейских стран, а также в США и Канаде.