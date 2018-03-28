Косачев назвал сочинением презентацию Лондона по делу Скрипаля

В презентации британской стороны об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отсутствует важнейшее звено - доказательство причастности РФ к случившемуся, заявил российский сенатор Константин Косачев.

Британское посольство в России 22 марта представило иностранным послам презентацию по делу Скрипаля. Документ в среду опубликовала газета «Коммерсантъ». На шести слайдах Лондон попытался доказать, что за отравлением экс-полковника стоит Москва.

Однако доказательной базы в презентации нет, подчеркнул Косачев. Все основано на предположениях, что превращает этот документ в обычное сочинение на тему. Британцы объясняют вину России аналогичными случаями, но и те притянуты за уши, заметил сенатор.

Более того, Лондон нарушает принципы презумпции невиновности, когда просит Москву доказать свою невиновность или признаться в причастности.