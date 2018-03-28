Пострадавшему при пожаре в Кемерове мальчику стало лучше — Скворцова

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила об улучшении состояния мальчика, который пострадал при пожаре в ТЦ в Кемерове.

По словам Скворцовой, проведенные исследования продемонстрировали регресс патологических процессов. Ребенок находится в сознании, сам дышит и питается, общается.

«Ему оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь специалистами многопрофильной детской больницы городе Кемерово. Проведены консультации с ведущими специалистами федеральных медицинских центров», - отметила глава Минздрава.

Ожидается, что в четверг, 29 марта, мальчика переведут из реанимации в профильное отделение.

Напомним, ЧП случилось днем 25 марта. Пламя разгорелось на четвертом этаже здания торгового центра «Зимняя вишня» в городе Кемерово, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.