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 Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией
11:56   28 Марта 2018
Весь мир
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Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Британский премьер Тереза Мэй возглавила «наступление» на Россию. Эксперты объясняют, что Западу доказательства «преступлений» Москвы даже не нужны.

Москва «виновна без малейшего сомнения». Рефреном через весь доклад-презентацию об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля проходит эта мысль. Шестистраничный документ оказался в распоряжении «Коммерсанта».

Обнародовали документ 22 марта в британском посольстве в Москве. Слайды вручили 80 высокопоставленным представителям иностранных посольств. Как заявил посол США в РФ Джон Хантсман, на основании этого документа союзники Великобритании проявили солидарность и выслали российских дипломатов.

Титульный лист оформлен лаконично:

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Далее перечисляются события, которые последовали после инцидента в Солсбери.

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

По версии Лондона, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим газом «Новичок» российского производства. Британцы утверждают, что Москва нарушила международный запрет на применение химического оружия. 

 

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Следом авторы объясняют, как отравляющее вещество действует на организм человека.

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

И напоминают о других «преступлениях» России за рубежом.

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

В заключении авторы презентации сообщают о планах Соединенного Королевства. В качестве «взвешенного и пропорционального» ответа Лондон собирается демонтировать сеть российских шпионов, приостановить двусторонние контакты с Москвой, ужесточить пограничный контроль, бороться с коррупцией и криминалом.

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала в Facebook презентацию, как «провал» британского премьера.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в комментарии ИА «Политика Сегодня» заметил, что презентация не содержит новых данных, подтверждающих причастие России к инциденту в Солсбери.

«По большому счету британцы в наглядном, школярском виде сгруппировали все факты и в эмоциональном ключе провели презентацию. Но давайте будем откровенны. Конечно решение о высылке дипломатов было принято не под воздействием просмотра слайдов, а из принципа евроатлантической солидарности. Великобритания попросила или нажала на союзников, заявив, что ей нужна помощь, выраженная в конкретных действиях», - говорит эксперт.

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

С мнением представителя российского внешнеполитического ведомства о «провале» Терезы Мэй собеседник агентства не согласен. Топорнин полагает, что британский премьер «подняла флаг» борьбы с Россией на Западе.

«Захарова права в том, что доказательств новых не представлено. Но речь не идет о том, чтобы что-то доказать. Нужно было сплотить государства против России. С точки зрения правоконсервативных европейских политиков Россия – это неприятель. А против недруга нужно применять меры, если речь идет о единстве. В данном случае Мэй, на мой взгляд, достигла большого успеха. Я такого не помню, чтобы свыше двадцати государств ООН в массовом порядке выслали такое количество российских дипломатов», - поделился мнением эксперт.

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Независимый аналитик, политолог Александр Асафов допускает, что доказательства преступлений России останутся за семью печатями. По мнению эксперта, Западу нужен был только повод для усиления атаки на Москву ради достижения собственных внешнеполитических целей.

«Презентация выглядит смешно. Но этого достаточно, чтобы продолжать обвинять Россию и вводить против нее различные меры. Вернуть Россию в статус удобной региональной державы санкциями не удалось. Поэтому используются другие методы. Будут новые вбросы, санкции и обвинения. К этому нужно быть готовым. Потом что задачи не выполнены и вряд ли они будут выполнены при помощи такого внешнеполитического давления», - предположил Асафов.

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Автор: Марк Григорьев
#москва #великобритания #санкции #мид рф #презентация #высылка дипломатов #скрипаль #новичок
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