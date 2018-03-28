Стена обрушилась в школе в Новосибирской области

В школе Сузунского района Новосибирской области обрушилась стена. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в региональных спецслужбах.

Обрушение произошло в школе по адресу 60 лет Октября, дом 66. Стена упала на первом этаже, погибших и пострадавших при этом нет. Отмечается, что размер перегородки два на три метра. На месте ЧП работают 12 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники.

В июне 2016 года здание средней школы признали частичном аварийным. Для обучения использовали только второй этаж.