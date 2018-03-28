Петербургское консульство США закроют по итогам голосования в Twitter

Пользователи социальной сети Twitter выбрали, какое именно консульство США в России стоит закрыть, в ответ на закрытие Вашингтоном российского генконсульства в Сиэтле. Онлайн голосование организовало посольство России в США.

Большая часть участников опроса — 47%, проголосовали за закрытие американского дипломатического представительства в Санкт-Петербурге.

Пользователи социальной сети выбирали между тремя американскими консульствами, расположенными в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. За закрытие консульства в Екатеринбурге выступило 35% опрошенных, за закрытие консульства во Владивостоке — 18%.

Ранее США выслали из страны 60 российских дипломатов, а также закрыли российское диппредставительство в Сиэтле.