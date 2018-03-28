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10:40   28 Марта 2018
Россия
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Петербургское консульство США закроют по итогам голосования в Twitter

Петербургское консульство США закроют по итогам голосования в Twitter

Пользователи социальной сети Twitter выбрали, какое именно консульство США в России стоит закрыть, в ответ на закрытие Вашингтоном российского генконсульства в Сиэтле. Онлайн голосование организовало посольство России в США.

Большая часть участников опроса — 47%, проголосовали за закрытие американского дипломатического представительства в Санкт-Петербурге. 

Пользователи социальной сети выбирали между тремя американскими консульствами, расположенными в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. За закрытие консульства в Екатеринбурге выступило 35% опрошенных, за закрытие консульства во Владивостоке — 18%. 

Ранее США выслали из страны 60 российских дипломатов, а также закрыли российское диппредставительство в Сиэтле.

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Автор: Юлия Стрелкова
#россия #сша #дипломаты
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