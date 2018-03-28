Глава Пентагона снова не нашел доказательств против РФ по «делу Скрипаля»

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери якобы является попытками российской стороны подорвать единство западных стран, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Американский министр обороны выразил мнение, что Россия якобы совершает то, что можно отрицать. Глава Пентагона также считает, что российская сторона сама выбрала роль стратегического соперника Соединенных Штатов.

Скрипалей отравили в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон заявил, что к инциденту причастна Москва, но не до сих пор не предоставил ни одного реального доказательства.

В понедельник ряд европейских стран, а также Америка, Канада, Норвегия, Украина и прочие cтраны решили выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Ранее на высылку дипломатов пошла Британия.