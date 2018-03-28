Российскому бизнесмену, проживающему в Британии, угрожали после отравления Скрипаля

Занимающийся строительным бизнесом россиянин Валерий Морозов после инцидента в Солсбери получил два письма с угрозами от некоего Маттео Ди Лукки.

Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью РИА Новости.

Об угрозах в адрес Морозова стало известно 22 марта, когда бизнес-омбудсмен Борис Титов привел эту историю в качестве примера давления на россиян в Британии после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Бизнесмен, лично знакомый со Скрипалем, получил два письма с угрозам. В первом письме его предупредили, что он - следующий. Записку написали на «ломаном» русском.

Второе письмо пришло уже на английском языке. Отправители решили поинтересоваться у Морозова, неужели он не волнуется о своей судьбе.

Российский предприниматель Валерий Морозов, живущий в Британии, утверждает, что лично знаком со Скрипалём. После инцидента в Солсбери ему начали присылать письма с угрозами. pic.twitter.com/5YCJOHtW3P — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) March 28, 2018

Бизнесмен показал оба письма полиции. Сейчас там занимаются этим вопросом.