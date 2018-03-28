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 Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»

Депутат назвал комиксом презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»
Белоруссия приспустила флаги в связи с трагедией в Кемерове

Белоруссия приспустила флаги в связи с трагедией в Кемерове

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10:13   28 Марта 2018
Россия
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РФ ответит каждой стране, выславшей дипломатов‍ — Джабаров

РФ ответит каждой стране, выславшей дипломатов‍ — Джабаров

Такое заявление сделал первый заместитель главы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, на фоне трагедии, которая произошла в Кемерове, России «было не до ответных мер», но сейчас время пришло, пишет издание «Парламентская газета». Джабаров отметил, что министр иностранных дел Сергей Лавров уже заявил, что ответ будет дан каждой стране, которая пошла на высылку дипломатов РФ.

12 из 60 высланных из Америки сотрудников являются и сотрудниками ООН. Сенатор отметил, что на их места должны вернуться другие сотрудники, если США этого не сделают, то произойдет грубое нарушение международных норм.

Ряд стран ЕС потребовали доказательств причастности Москвы в «деле Скрипаля» — в том числе Португалия и Австрия. Страны, принявшие обратное решение, явно находились под давлением США, уверен Джабаров. Он также выразил мнение, что Великобритания «отработала свою кампанию» по заказу партнеров из США.

На высылку российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» пошли США, Канада, Украина и 14 стран Евросоюза.

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Автор: Ольга Шпакова
#ес #сша #мид рф #джабаров #российские дипломаты #дело скрипаля
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