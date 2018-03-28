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10:12   28 Марта 2018
Россия
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Кемеровский ТЦ искал инженера по пожарной безопасности за неделю до пожара — СМИ

Кемеровский ТЦ искал инженера по пожарной безопасности за неделю до пожара — СМИ

Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове искал сотрудника по охране труда и пожарной безопасности за неделю до пожара в здании.

Вакансия была размещена на портале Jooble, пишет портал «360». Сотруднику предлагалась зарплата в 8000 рублей при частичной занятости. В обязанности инженера входила разработка документации, проведение инструктажей и участие в проверках надзорных органов. Соискатель обязан иметь высшее образование.

Эксперты обрушились с критикой на план торгового центра, который не отвечал нормам пожарной безопасности. Планы эвакуации были перегружены пометками и указателями и отличались малопонятностью. Охрана магазина периодически отключала пожарную сигнализацию, поскольку та срабатывала произвольно. Руководство ТЦ знало о ситуации, но решением проблем не занималось.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #кемерово #общество #пожар в кемерове #тц зимняя вишня
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