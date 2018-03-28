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 Восточную Гуту за время гумпауз покинули свыше 128 тысяч человек

Восточную Гуту за время гумпауз покинули свыше 128 тысяч человек
10:02   28 Марта 2018
Весь мир
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Восточную Гуту за время гумпауз покинули свыше 128 тысяч человек

Восточную Гуту за время гумпауз покинули свыше 128 тысяч человек

Гуманитарные паузы в пригороде Дамаска действуют с 28 февраля.

В российском Минобороны заметили, что при содействии Центра по примирению враждующих сторон в САР за прошедший месяц из Восточной Гуты удалось вывести более 128 тысяч мирных жителей. В частности, гуманитарным коридором в населенном пункте Эль-Вафидин с 28 февраля воспользовались более 25,5 тысячи человек.

В настоящее время продолжается эвакуация мирного населения из города Дума.

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Автор: Юлия Халус
#сирия #новости #весь мир #восточная гута
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