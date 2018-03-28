Восточную Гуту за время гумпауз покинули свыше 128 тысяч человек

Гуманитарные паузы в пригороде Дамаска действуют с 28 февраля.

В российском Минобороны заметили, что при содействии Центра по примирению враждующих сторон в САР за прошедший месяц из Восточной Гуты удалось вывести более 128 тысяч мирных жителей. В частности, гуманитарным коридором в населенном пункте Эль-Вафидин с 28 февраля воспользовались более 25,5 тысячи человек.

В настоящее время продолжается эвакуация мирного населения из города Дума.