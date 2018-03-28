СМИ показали презентацию британского посольства по делу Скрипаля

Британское посольство в России 22 марта показало иностранным послам презентацию, которая отражает взгляд Лондона на случившееся с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Материалы презентации в среду, 28 марта, обнародовала газета «Коммерсантъ».

Титульный лист документа состоит из даты и заголовка, далее следует описание ситуации в хронологической последовательности: от дня отравления 4 марта до высылки российских дипломатов 20 марта. Следующие листы британцы озаглавили «Новая фаза российской агрессии» и «Влияние «Новичка», где описывается нервно-паралитическое вещество, которым, считает Лондон, отравили Скрипаля и его дочь Юлию.

После этого в посольстве Великобритании рассказали о «Длинном списке враждебных действий России», который насчитывает 12 пунктов. Завершается презентация перечнем мер, которые Британия предприняла в связи с отравлением бывшего полковника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя документ, обвинила британскую сторону в манипуляции мировым общественным мнением. Она подчеркнула, что Лондон, основываясь на шести картинках, обвинил другое государство в химической атаке.