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7:56   28 Марта 2018
Россия
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В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

В Новосибирской области закрыли две ледовые переправы из-за образования трещин и разрушения выездов к берегам. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Как отмечается, движение по двум ледовым переправам Ордынское - Нижнекаменка и Спирино - Чингисы было признано опасным. По этой причине был подписан акт их закрытия, были установлены запрещающие выезд знаки.

Ледовые переправы были открыты три месяца. Они позволяли жителям сел Спирино и Чингисы избегать 100-километрового объезда по берегу Новосибирского водохранилища. На данный момент выезд любой техники на лед в области представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.

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Автор: Олег Королев
#новосибирск #новосибирская область #ледовые переправы
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