Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове
После пожара в кемеровском ТЦ опознаны тела 27 человек. Об этом сообщил начальник областного главка МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.
Как отмечается, на текущий момент уже спланировано захоронение 14 человек.
Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны. По последним данным, погибли 64 человека.
Всего в среду в Кемерово простятся с 13 жертвами пожара. Как отмечается, их похоронят на четырех городских кладбищах.