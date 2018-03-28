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 Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове

Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове
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7:49   28 Марта 2018
Россия
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Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове

Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове

После пожара в кемеровском ТЦ опознаны тела 27 человек. Об этом сообщил начальник областного главка МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.

Как отмечается, на текущий момент уже спланировано захоронение 14 человек.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны. По последним данным, погибли 64 человека.

Всего в среду в Кемерово простятся с 13 жертвами пожара. Как отмечается, их похоронят на четырех городских кладбищах.

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Автор: Олег Королев
#кемерово #пожар в тц #опознание жертв
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