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7:42   28 Марта 2018
Россия
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Главную фан-зону ЧМ-2018 в Екатеринбурге обложат транспортным периметром

Главную фан-зону ЧМ-2018 в Екатеринбурге обложат транспортным периметром

В центральном парке Екатеринбурга в дни чемпионата мира по футболу обложат специальным транспортным периметром с жестким пропускным режимом. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как отмечается, в границы периметра попадут улицы Восточная и Ткачей. В случае интенсивного наплыва болельщиков, возможно перекрытие движения транспорта. Для живущих в этом районе владельцев будет предусмотрена специальная аккредитация.

Монтаж фан-зоны начнется в апреле, а сдать в строй ее планируют к 1 июня. Предполагается, что площадка сможет принять до 17 тысяч болельщиков одновременно.

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Автор: Олег Королев
#екатеринбург #чм-2018 #фан-зона
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