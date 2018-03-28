Главную фан-зону ЧМ-2018 в Екатеринбурге обложат транспортным периметром

В центральном парке Екатеринбурга в дни чемпионата мира по футболу обложат специальным транспортным периметром с жестким пропускным режимом. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как отмечается, в границы периметра попадут улицы Восточная и Ткачей. В случае интенсивного наплыва болельщиков, возможно перекрытие движения транспорта. Для живущих в этом районе владельцев будет предусмотрена специальная аккредитация.

Монтаж фан-зоны начнется в апреле, а сдать в строй ее планируют к 1 июня. Предполагается, что площадка сможет принять до 17 тысяч болельщиков одновременно.