В Екатеринбурге ночью ограбили отделение «Сбербанка»

Грабитель одного из екатеринбургских отделений банка задержан и сейчас его допрашивает полиция. Об этом сообщили в городском главке МВД.

Ранее местными СМИ сообщили о нападении двух грабителей на банк, расположенный по адресу: улица Титова, 22. По словам очевидцев, нападавшие проникли в помещение через окно, а после прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали прибывшие полицейские.

В полиции сообщили, что задержанный злоумышленник находится в отделении. По имеющимся данным, это ранее судимый 40-летний мужчина. Сейчас с ним проводятся следственно-оперативные действия. По факту произошедшего будет принято процессуальное решение.