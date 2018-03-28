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7:25   28 Марта 2018
Россия
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В Петербурге в сгоревшем здании «Ленфильма» обнаружили новое обрушение

В Петербурге в сгоревшем здании «Ленфильма» обнаружили новое обрушение

В Петербурге в сгоревшем здании «Ленфильма» произошло обрушение. Об этом сообщает местный главк МЧС.

Первого февраля на улице Тамбасова в здании склада, принадлежащего киностудии, произошел пожар на площади около 800 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечалось, что помещение занимали арендаторы - в нем находилась станция технического обслуживания и цех по производству целлофана.

Накануне очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии, где у здания обрушилась стена. В спасательном ведомстве сообщили, что обрушение старое и в результате него никто не пострадал.

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Автор: Олег Королев
#пожар #петербург #ленфильм #обрушение
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