В Петербурге в сгоревшем здании «Ленфильма» обнаружили новое обрушение

В Петербурге в сгоревшем здании «Ленфильма» произошло обрушение. Об этом сообщает местный главк МЧС.

Первого февраля на улице Тамбасова в здании склада, принадлежащего киностудии, произошел пожар на площади около 800 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечалось, что помещение занимали арендаторы - в нем находилась станция технического обслуживания и цех по производству целлофана.

Накануне очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии, где у здания обрушилась стена. В спасательном ведомстве сообщили, что обрушение старое и в результате него никто не пострадал.