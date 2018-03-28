ЦОДД попросителей водителей Москвы пересесть на общественный транспорт

Московский Центр организации дорожного движения призвал столичных автолюбителей пересесть в вечерний час пик на общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

В столице из-за снегопада образовался гололед, дорожно-транспортная ситуация в городе осложнена. С последствием непогоды в усиленном режиме борются коммунальные службы, в связи с чем ЦОДД рекомендуют водителям отказаться от поездок на авто. Для тех, кто поедет на личном транспорте, рекомендуется передвинуть поездки на время после 20:00.