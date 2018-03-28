Мы в соц.сетях:
В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

 Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове

Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове
Пользователи соцсетей выразили недовольство предложением Климкина о латинице

Пользователи соцсетей выразили недовольство предложением Климкина о латинице

 Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

 Госдеп США осудил инцидент на севере Косова

Госдеп США осудил инцидент на севере Косова
В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

 Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове

Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове
Пользователи соцсетей выразили недовольство предложением Климкина о латинице

Пользователи соцсетей выразили недовольство предложением Климкина о латинице

 Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

 Госдеп США осудил инцидент на севере Косова

Госдеп США осудил инцидент на севере Косова
7:08   28 Марта 2018
Россия
53

ЦОДД попросителей водителей Москвы пересесть на общественный транспорт

ЦОДД попросителей водителей Москвы пересесть на общественный транспорт

Московский Центр организации дорожного движения призвал столичных автолюбителей пересесть в вечерний час пик на общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

В столице из-за снегопада образовался гололед, дорожно-транспортная ситуация в городе осложнена. С последствием непогоды в усиленном режиме борются коммунальные службы, в связи с чем ЦОДД рекомендуют водителям отказаться от поездок на авто. Для тех, кто поедет на личном транспорте, рекомендуется передвинуть поездки на время после 20:00.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #цодд #дорожная ситуация
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо Весь мир
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:57   27 Марта 2018
3367
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации Россия

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

20:07   27 Марта 2018
62399
Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет Россия

Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет

18:46   27 Марта 2018
71
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России Ближнее зарубежье

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

18:14   27 Марта 2018
2421
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

 Путин провел жесткий разговор с мэром Кемерова

Путин провел жесткий разговор с мэром Кемерова