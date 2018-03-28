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7:00   28 Марта 2018
Россия
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Наземный участок метро в Новой Москве накроют навесом

Наземный участок метро в Новой Москве накроют навесом

Наземные перегоны столичного  метрополитена от «Саларьево» до «Столбово» закроют навесом. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Общая протяженность металлических навесов составит около шести тысяч погонных метров. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что к 2025 году планируется увеличить объемы метро в два раза с учетом МЦК.

Как отмечается, металлические навесы нужны для защиты инфраструктуры от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути. Покрытие навеса будет иметь аэродинамическую форму, повторяющую контур движущегося поезда.

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Автор: Олег Королев
#москва #метро #саларьево #столбово #навес
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