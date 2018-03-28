В Кемерове пройдут похороны 13 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове во вторник пройдут похороны 13 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя муниципального предприятия «Спецбюро».

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел в минувшее воскресенье. В результате погибли 64 человека. В связи с произошедшим в регионе объявлен траур на три дня.

В «Спецбюро» сообщили, что во вторник состоятся 13 похорон. При этом церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах, в том числе и зале предприятия.

Отмечается, что погибших похоронят в Кемерово на четырех кладбищах - на Солонечном, Кировском, Центральном №2 и Центральном №5.