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В Кемерове пройдут похороны 13 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове пройдут похороны 13 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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6:49   28 Марта 2018
Россия
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В Кемерове пройдут похороны 13 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове пройдут похороны 13 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове во вторник пройдут похороны 13 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя муниципального предприятия «Спецбюро».

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел в минувшее воскресенье. В результате погибли 64 человека. В связи с произошедшим в регионе объявлен траур на три дня.

В «Спецбюро» сообщили, что во вторник состоятся 13 похорон. При этом церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах, в том числе и зале предприятия.

Отмечается, что погибших похоронят в Кемерово на четырех кладбищах - на Солонечном, Кировском, Центральном №2 и Центральном №5.

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Автор: Олег Королев
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