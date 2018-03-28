Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил китайского лидера Си Цзиньпина посетить КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японские и южнокорейские СМИ.
Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепить стратегическое взаимопонимание, а также важность усилить единство сотрудничества Китая и Северной Кореи. Как отмечается, Си Цзиньпин принял приглашение главы КНДР.
Ранее стало известно, что лидеры ровели переговоры в китайской столице. По информации МИД Китая, Си Цзиньпин пригласил северокорейского лидера еще раз посетить Китай.