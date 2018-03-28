Госдеп США осудил инцидент на севере Косова

Госдеп осудил нападение силовиков на мирное собрание сербов в Косовска-Митровице. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

Науэрт отметила, что США решительно осуждают произошедшие накануне события в Косовска-Митровице. По ее словам, данный инцидент усиливает напряженность и угрожает стабильности региона.

Представитель Госдепа подчеркнула, что Вашингтон призывает стороны избегать дальнейшей эскалации ситуации и преодолевать разногласия мирным путем.

Ранее в Косовска-Митровице при нападении вооруженного спецназа на собрание сербов пострадали 32 человека.