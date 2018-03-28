В Госдепе сравнил Россию с «морским чудовищем»

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сравнила Россию с существом из морских глубин. Об этом она заявила во время брифинга.

Науэрт заявила, что не может полагать, что предстоящие в ноябре выборы после высылки 60 российских дипломатов будут в безопасности. По ее словам, у России «длинные руки» и «у нее много щупалец», как у «чудовища из морских глубин». Также представитель Госдепа отметила, что Москва якобы будет проявлять интерес как к выборам в США, так и к выборам в других странах.

В свою очередь российское посольство в США опубликовала цитату Нуэрт, к которой приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов, где изображен красный паук. В диппредставительстве отметили, что сегодня произошло «Большое антибольшевистского шоу» в исполнении официального представителя Госдепа.