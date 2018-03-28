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5:39   28 Марта 2018
Весь мир
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Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить КНР

Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить КНР

Глава КНР Си Цзиньпин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына вновь посетить Китай. Об этом сообщает МИД Китая по итогам встречи двух руководителей в Пекине.

Си Цзиньпин во время приема в государственной резиденции Дяоюйтай заявил, что китайская сторона приглашает Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу снова приехать в Китай. По его словам, резиденция стала свидетелем развития традиционной дружбы между двумя государствами.

В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что дружба с Китаем для Пхеньяна особо важна. Он выразил надежду, что первая встреч с Си Цзиньпином принесет плоды.

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Автор: Олег Королев
#кндр #китай #си цзинпин
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